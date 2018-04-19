Почта России бесплатно напечатает фотографии для участников "Бессмертного полка"
На Саратовском главпочтамте жители Саратовской области, которые планируют принять участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк», смогут с 15 апреля по 8 мая распечатать фотографии своих близких, которые были участниками Великой Отечественной войны.
Уже третий год подряд саратовские почтовики принимают участие в подготовке Всероссийской акции «Бессмертный полк», предлагая всем желающим бесплатно распечатать фотографии своих родственников-фронтовиков на главпочтамте по адресу: г. Саратов, ул. Чапаева, д. 80 в специально организованном для предоставления данной услуги окне №15. Распечатать фотографии родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, можно как с бумажного носителя, так и с флеш-накопителя.