19 апреля 2018 17:58 ЧЕТВЕРГ
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16:07 | 19 апреля
В областном музее краеведения прошел День подснежника
15:15 | 19 апреля
«Лекторий в оперном»: «От царя Иудейского» – к «Тайному браку»
14:46 | 19 апреля
В регионе выдано свыше пяти тысяч разрешений на весеннюю охоту
13:55 | 19 апреля
Акция «Вперед к здоровью» пройдет в пригородном поезде сообщением Анисовка – Татищево
13:00 | 19 апреля
ТЮЗ Ю.П.Киселева объявляет региональный конкурс "И дольше века длится день..."
12:21 | 19 апреля
В Саратове пройдет V чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров
11:39 | 19 апреля
Областной музей краеведения подготовил выставку к столетию Михаила Алексеева
10:57 | 19 апреля
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10:00 | 19 апреля
Почта России бесплатно напечатает фотографии для участников "Бессмертного полка"
09:10 | 19 апреля
Юная саратовская балерина стала призером конкурса "Одиссея танца"
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Юная саратовская балерина стала призером конкурса "Одиссея танца"

Новости
Юная саратовская балерина стала призером конкурса "Одиссея танца"

Первокурсница Саратовского областного колледжа искусств, ученица народной артистки России Людмилы Телиус Дарья Егорова завоевала серебряную медаль Международного хореографического конкурс «Одиссея танца».

Конкурс проходил во Франции, в городе Лионе, с 13 по 15 апреля. Юные танцоры соревновались в нескольких номинациях: классический танец, джаз, современный танец, народный танец. Ежегодно в этом конкурсе принимают участие до 700 человек из всех стран Европы. Лучшие кандидаты профессионально-подготовительной категории получат приглашение на стажировки.