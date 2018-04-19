Юная саратовская балерина стала призером конкурса "Одиссея танца"
Первокурсница Саратовского областного колледжа искусств, ученица народной артистки России Людмилы Телиус Дарья Егорова завоевала серебряную медаль Международного хореографического конкурс «Одиссея танца».
Конкурс проходил во Франции, в городе Лионе, с 13 по 15 апреля. Юные танцоры соревновались в нескольких номинациях: классический танец, джаз, современный танец, народный танец. Ежегодно в этом конкурсе принимают участие до 700 человек из всех стран Европы. Лучшие кандидаты профессионально-подготовительной категории получат приглашение на стажировки.