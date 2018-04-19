Саратовские библиотеки продолжают подготовку к "Библионочи-2018"

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ЦГБ примет участие в акции в седьмой раз. Мероприятия здесь пройдут 20 апреля для детей и взрослых. Как рассказали в библиотеке, в рамках проекта "Библиосумерки" в 17.00 юных читателей ждут литературные игры, мастер-классы, спектакль театра "Планета Карамелька", увлекательная экскурсия в «Чрево библиотеки», аквагрим. Саратовская Студия Ералаш покажет веселые видеоролики, мастер японских единоборств - небольшой мастер-класс. Каждый сможет попробовать себя в чтении стихов в стиле «рэп» и познакомиться с уникальной экспозицией ежей из частной коллекции.В 18.00 гости «Библионочи» смогут посетить творческие встречи, концертные программы, мастер-классы, арт-базар, игротеку настольных игр, посмотреть театральные зарисовки, художественные фильмы и выставки книг, открыть для себя заново Японию - страну восходящего солнца, побывать на чайной церемонии.Творческих людей заинтересует мастер-класс писателя-краеведа Владимира Ильича Вардугина, который расскажет о «находках» в познаниях родного края, раскроет писательские секреты, представит материалы из личных архивов. Любителей книги и кино ждет встреча с писателем и сценаристом Ольгой Кулагиной – автором детективных романов и киносценариев, среди которых: «Оплачено любовью», «Замок на песке», «Воробушек» и другие.Лидеры клуба авторской песни «Причал 64» - Антон Серебряков, Олег Аринушкин, Иван Завьялов, Андрей Михайленко и Андрей Котов представят программу, в которой прозвучат песни на стихи саратовских и российских поэтов, сатира, юмор, лирика, известная бардовская классика.Традиционная составляющая программы «Библионочи» - показ фильма краеведческой тематики. В этом году показ посвящен памяти Олега Павловича Табакова Посетители библиотеки увидят фильмы «Шумный день» и «Ах, водевиль, водевиль…».Насыщенная программу ожидает и посетителей универсальной научной библиотеки. Она откроется 21 апреля презентацией новых книг саратовского писателя, члена Союза писателей России, лауреата литературной премии им. Н.Е. Палькина В.И. Шабаева «В тени дубрав», «Но слово было дано…».Любители театрального искусства смогут увидеть представления театральной студии «Фрактал» лицея прикладных наук, постановку по пьесе В. Розова «Ее друзья», а также театра-студии «Обратная перспектива», актеры которой покажут зрителям театрально-литературный микс «Герои известных книг. Фантазии и превращения» по произведениям «Дама с камелиями» А. Дюма, «Убить пересмешника» Х. Ли и «Летучая мышь» Н. Эрдмана М. Вольпина.В ознаменование 200-летия со дня рождения писателя Ивана Сергеевича Тургенева посетителей библиотеки пригасят на бал. Участники студии исторического танца «L'été» расскажут об ампирных танцах, исполнят парные показательные номера, а затем кавалеры и дамы с большим удовольствием научат всех желающих танцевать некоторые из этих танцев.Литературные чтения «Саратов вне времени и пространства» предоставят замечательную возможность пообщаться с известными саратовскими краеведами, вспомнить, как запечатлен наш любимый город в прозе, кинохронике, художественных и документальных фильмах.Также в программе "Библионочи" - разнообразные книжные инсталляции, вечер джазовой музыки, встреча молодых поэтов и другие мероприятия. И, как всегда, любителей книг и чтения, посетивших Областную библиотеку 21 апреля, ожидает профессиональная фотосессия «Ночь среди книг».Фото https://rostov.hullabaloo.ru