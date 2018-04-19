Саратовцев приглашают принять участие в интернет-акции «Память бессмертна»
Она будет проводиться в области в течение месяца - с 13 апреля по 13 мая.
По информации министерства образования области, организатор акции выступает региональный центр допризывной подготовки молодежи. Ее проведение направлено на воспитание патриотических чувств, сохранение и увековечение памяти о солдатах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
К участию в патриотической акции приглашаются учащиеся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций области, пользователи приложения Instagram.
Для участия нужно до 13 мая разместить на своей странице в Instagram фотографию ветерана (своего деда, прадеда или иного родственника) – участника Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, сопроводив ее кратким рассказом - воспоминанием о своем ветеране, добавив хэштеги: #Сар_Патриот #Память_Бессмертна.
Фото http://school4.beluo.ru