Музей-усадьба Н.Г.Чернышевского приглашает на литературно-музыкальный вечер в "Провинциальной салоне"
Музей-усадьба Н.Г.Чернышевского приглашает 19 апреля в 16.00 на очередную литературно-музыкальную встречу в "Провинциальном салоне", посвященную 165-летию венчания Николая Гавриловича и Ольги Сократовны Чернышевских.
Солисты оперной труппы Саратовского академического театра оперы и балета, лауреаты Международных конкурсов Вера Паньшина и Анна Шахова; студенты кафедры академического пения СГК (класс профессора, Заслуженной артистки России Лилии Владимировны Беловой) исполнят популярные в XIX веке арии и романсы.