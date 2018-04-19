Паводок: в Саратовкой области затоплено 29 приусадебных участков
По состоянию на 9.00 18 апреля в Саратовской области в результате паводка остаются перелиты 10 низководных мостов, 6 участков автомобильных дорог, остаются подтоплены 29 приусадебных участков в двух муниципальных районах (Аткарском, Лысогорском), 4 жилых дома в городе Аткарск.
По данным областного гидрометцентра, в течение прошедших суток на большинстве рек наблюдался спад уровней воды.
В Главном управлении МЧС России по Саратовской области в круглосуточном режиме работает межведомственный оперативный штаб. В муниципальных районах организована работа оперативных штабов, в каждом подтопленном населённом пункте ситуацию контролируют межведомственные оперативные группы.
В результате прохождения паводка, погибших, пострадавших нет. Жизнедеятельность населения не нарушена. Запасов медикаментов, продуктов питания и вещевого имущества достаточно. Организована охрана общественного порядка и противопожарная безопасность. Объездные дороги имеются. Организованы лодочные переправы.