19 апреля 2018 02:46 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:10 | 18 апреля
Саратовские библиотеки продолжают подготовку к "Библионочи-2018"
17:21 | 18 апреля
Саратовцев приглашают принять участие в интернет-акции «Память бессмертна»
16:40 | 18 апреля
В Заводском районе ограничивается движение через железнодорожный переезд
15:51 | 18 апреля
Музей-усадьба Н.Г.Чернышевского приглашает на литературно-музыкальный вечер в "Провинциальной салоне"
15:03 | 18 апреля
Паводок: в Саратовкой области затоплено 29 приусадебных участков
14:07 | 18 апреля
На этой неделе "Семейный киночетверг" будет посвящен космической теме
12:35 | 18 апреля
«Все будет хорошо», дядя Ваня?
12:00 | 18 апреля
115 семей региона обратились за ежемесячной выплатой из средств маткапитала
10:45 | 18 апреля
Житель Энгельсского района перечислил около 300 тысяч рублей мошеннику
09:52 | 18 апреля
Саратовцев научат танцевать венский вальс
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На этой неделе "Семейный киночетверг" будет посвящен космической теме

Новости
На этой неделе "Семейный киночетверг" будет посвящен космической теме

На этой неделе "Семейный киночетверг" в Саратове будет посвящен космической теме.

19 апреля в кинозале «На Рижской» состоится показ отечественного художественного фильма «Главный» режиссера Юрия Кары.

В основе фильма — биография Сергея Павловича Королева. В числе его величайших достижений - запуск первого спутника, полет Юрия Гагарина, а также первый выход человека в открытый космос. Кинолента «Главный» - это история непростого пути героического ученого и главного конструктора отечественной космонавтики.

В главных ролях: Валерий Гришко, Борис Щербаков, Лидия Арефьева и Алексей Богачук.

Возрастные ограничения: 6+.

Начало киносеанса – 15.00.

Стоимость билета – 65 рублей.