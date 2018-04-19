На этой неделе "Семейный киночетверг" будет посвящен космической теме
На этой неделе "Семейный киночетверг" в Саратове будет посвящен космической теме.
19 апреля в кинозале «На Рижской» состоится показ отечественного художественного фильма «Главный» режиссера Юрия Кары.
В основе фильма — биография Сергея Павловича Королева. В числе его величайших достижений - запуск первого спутника, полет Юрия Гагарина, а также первый выход человека в открытый космос. Кинолента «Главный» - это история непростого пути героического ученого и главного конструктора отечественной космонавтики.
В главных ролях: Валерий Гришко, Борис Щербаков, Лидия Арефьева и Алексей Богачук.
Возрастные ограничения: 6+.
Начало киносеанса – 15.00.
Стоимость билета – 65 рублей.