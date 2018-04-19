115 семей региона обратились за ежемесячной выплатой из средств маткапитала

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С 2018 года расширены возможности использования материнского (семейного) капитала. Семьи, где второй ребенок рожден (или усыновлен) начиная с 1 января 2018 года, получили право на ежемесячную выплату из средств материнского капитала до исполнения ребенку 1,5 лет. Выплата носит адресный характер и предоставляется семьям, где на каждого человека приходиться менее 1,5 прожиточного минимума трудоспособного гражданина в регионе.Определить, имеет ли семья право на выплату, просто. Для этого необходимо общую сумму доходов семьи за последние 12 календарных месяцев разделить на 12, а затем разделить на количество членов семьи, включая рожденного второго ребенка. Если полученная величина меньше 1,5-кратного прожиточного минимума трудоспособного гражданина в регионе проживания семьи (по закону для расчета берутся данные за второй квартал предшествующего года), можно подавать заявление на ежемесячную выплату.В Саратовской области прожиточный минимум трудоспособного гражданина за второй квартал 2017 года составил 9581 рубль, следовательно, его 1,5 кратный размер —14371,50 рублей.Заявление на ежемесячную выплату из средств материнского капитала подали 115 семей, проживающих в Саратовской области, 80 из них выплату уже получают. Наибольшее количество заявлений поступило в Балаковском, Балашовском, Петровском, Энгельсском районах и в Ленинском районе города Саратова.Материнский капитал всегда предусматривал распоряжение средствами на образование детей. Раньше использовать деньги на эти цели можно было только спустя три года после рождения или усыновления ребенка, за которого выдавался материнский (семейный) капитал. Начиная с 2018 года, семьи получают финансовую поддержку на дошкольное образование практически сразу после получения сертификата. Теперь средства материнского капитала можно направить на оплату не только муниципального детского сада, но и частного, а также на оплату услуг по уходу и присмотру за ребенком. В этом году за образовательные услуги 209 семей региона расплатились средствами материнского капитала. А всего за время действия программы средства на образование детей направили 4 977 семей Саратовской области.С начала текущего года было подано 2484 заявления на выдачу сертификатов, 2152 семьи их уже получили. Всего за 11 лет действия программы в Саратовскойобласти было выдано более 128350 сертификатов на материнский (семейный) капитал. В основном его владельцы направляли средства на улучшение жилищных условий.