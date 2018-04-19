Саратовцев научат танцевать венский вальс

просмотров: 133

Как рассказали в театре, вечером на сцене состоится показ балета в двух действиях "Большой вальс", а за час до спектакля, в 17.00, в Голубой гостиной театра преподаватели проведут открытый урок-занятие по основам венского вальса, по праву носящего название короля бальных танцев. Специалисты расскажут историю и интересные факты о венском вальсе, а так же обучат всех желающих его основам. Принимать участие в занятии смогут все, кто приобрели билет на спектакль "Большой вальс".В театре напомнили, что венский вальс во многом получил свое название именно благодаря Иоганну Штраусу: пик популярности танец набрал в начале 19 века в Вене, когда повсюду звучали вальсы этого великого австрийского композитора.Фото http://images-on-off.com