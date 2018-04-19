Житель Энгельсского района перечислил около 300 тысяч рублей мошеннику

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По информации пресс-службы регионального управления МВД, вчера в полицию поступило заявление от 31-летнего жителя п. Прилужный Энгельсского района. Заявитель нашел на сайте бесплатных объявлений нужную ему сельскохозяйственную технику. Связавшись с продавцом, он перевел на счет неизвестного указанную сумму – 294 тысяч рублей. Получив перевод, "продавец" перестал выходить на связь. По данному факту проводится проверка.Данный случай - далеко не единственный в практике полицейских. Гражданам напоминают несколько правил, которым нужно следовать, чтобы не попасть на уловки мошенников.- Если вы решили совершить покупку через Интернет, взвесьте все "за" и "против", - рекомендуют в региональном управлении. - Если сумма покупки большая, просите об оплате товара в отделении службы доставки (наложенный платеж). Не делайте предоплат, даже частичных, когда продавец просит перевести денежную сумму с формулировкой забронировать, то есть оставить за вами приглянувшуюся вещь.Ни при каких обстоятельствах нельзя передавать третьим лицам секретную информацию, размещенную на обратной стороне банковской карты, а также передавать коды, которые приходят на телефон в смс-сообщениях. Также не следует подходить к банкомату и вводить данные, которые передают мошенники.Обо всех фактах мошенничества необходимо сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону "02" (с мобильного телефона – "102" или "112").Фото http://usolie.info