ИК «Норд Капитал» успешно внедрила в РФ алгоритмические стратегии для работы на фондовом рынке

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Стратегия NC3816 состоит из более чем пяти тысяч алгоритмов. Они не коррелированы между собой, что позволяет компенсировать возможные просадки друг друга. В настоящий момент инвестиционная емкость NC3816 составляет один миллиард долларов.В стратегию развития NC3816 до 2020-го года ИК «Норд Капитал» включила ряд следующих задач:1. Добиться увеличения числа используемых алгоритмов до 7500;2. Добиться увеличения количества торгуемых фьючерсов с 62 до 90;3. Добиться увеличения инвестиционной емкости стратегии до трех миллиардов долларов.Эффективность стратегии NC3816 не вызывает сомнений. Так, в январе ее включили в ТОП-10 рейтинга американской компании Barclay Hedge в категории краткосрочных инвестиционных стратегий (до одного года). В мартовской версии рейтинга этой же компании стратегия NC3816 была определена на седьмое место в ТОП-10 в категории Трейдеры с диверсифицированным портфелем (свыше 10 млн. долларов под управлением).Следует отметить, что в феврале американский рынок столкнулся с падением, и ряд крупнейших инвестиционных фондов понес убытки. Однако стратегия NC3816, напротив, заработала 8,57%, в марте результат составил 4,10%. За первые три месяца 2018-го года она продемонстрировала прирост в 27,64% в долларах США.