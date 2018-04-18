ИК «Норд Капитал» успешно внедрила в РФ алгоритмические стратегии для работы на фондовом рынке
Российская инвестиционная компания «Норд Капитал» первой в нашей стране применила передовые количественные методы оценки на фондовом рынке. Такие алгоритмические стратегии позволяют активным и терпеливым игрокам рынка добиться серьезных результатов. В настоящее время основной для «Норд Капитал» выступает стратегия количественного инвестирования NC3816. Об этом проинформировали «Известия».
Стратегия NC3816 состоит из более чем пяти тысяч алгоритмов. Они не коррелированы между собой, что позволяет компенсировать возможные просадки друг друга. В настоящий момент инвестиционная емкость NC3816 составляет один миллиард долларов.
В стратегию развития NC3816 до 2020-го года ИК «Норд Капитал» включила ряд следующих задач:
1. Добиться увеличения числа используемых алгоритмов до 7500;
2. Добиться увеличения количества торгуемых фьючерсов с 62 до 90;
3. Добиться увеличения инвестиционной емкости стратегии до трех миллиардов долларов.
Эффективность стратегии NC3816 не вызывает сомнений. Так, в январе ее включили в ТОП-10 рейтинга американской компании Barclay Hedge в категории краткосрочных инвестиционных стратегий (до одного года). В мартовской версии рейтинга этой же компании стратегия NC3816 была определена на седьмое место в ТОП-10 в категории Трейдеры с диверсифицированным портфелем (свыше 10 млн. долларов под управлением).
Следует отметить, что в феврале американский рынок столкнулся с падением, и ряд крупнейших инвестиционных фондов понес убытки. Однако стратегия NC3816, напротив, заработала 8,57%, в марте результат составил 4,10%. За первые три месяца 2018-го года она продемонстрировала прирост в 27,64% в долларах США.