Владимир Просвиркин представил книгу «Будущее не за горами»

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Целевая аудитория книги «Будущее не за горами» — отечественные руководители муниципального, регионального, федерального и международного значения. Отмечается, что автор представил в своем литературном труде свои прогнозы развития современного общества, как на краткосрочную, так и на долгосрочную перспективу. Владимир Просвиркин приводит свое видение вероятных способов выхода Российской Федерации в число мировых лидеров, попутно рассматривая глобальные вопросы развития человека.Книга «Будущее не за горами» способствует тому, чтобы читатель с ее помощью мог провести самодиагностику и раскрыть в себе индивидуальные особенности и наклонности. Это практическое, научно-популярное издание будет полезным разнообразным структурам в системе отечественного образования. Также книгу Владимира Просвиркина найдут полезной ответственные и думающие управленцы с аналитическим складом ума. Оно может помочь в формировании стратегии образования, как на региональном, так и на федеральном уровне.