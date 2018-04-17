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Владимир Просвиркин представил книгу «Будущее не за горами»

Новости
Владимир Просвиркин представил книгу «Будущее не за горами»


В настоящее время современные технологии имеют преимущество над людьми, опережая их общественное сознание. Попутно они успешно меняют рынок и правила игры, способствуя исчезновению ряда профессий. В связи с этим необходимо уметь не «идти в ногу со временем», а опережать его, выстраивать свое будущее на перспективу. Именно об этом говорится в уникальном литературном труде профессора РАНХиГС при Президенте РФ, заслуженного учителя РФ, доктора педагогических наук, лауреата многочисленных премий Владимира Просвиркина.

Целевая аудитория книги «Будущее не за горами» — отечественные руководители муниципального, регионального, федерального и международного значения. Отмечается, что автор представил в своем литературном труде свои прогнозы развития современного общества, как на краткосрочную, так и на долгосрочную перспективу. Владимир Просвиркин приводит свое видение вероятных способов выхода Российской Федерации в число мировых лидеров, попутно рассматривая глобальные вопросы развития человека.

Книга «Будущее не за горами» способствует тому, чтобы читатель с ее помощью мог провести самодиагностику и раскрыть в себе индивидуальные особенности и наклонности. Это практическое, научно-популярное издание будет полезным разнообразным структурам в системе отечественного образования. Также книгу Владимира Просвиркина найдут полезной ответственные и думающие управленцы с аналитическим складом ума. Оно может помочь в формировании стратегии образования, как на региональном, так и на федеральном уровне.