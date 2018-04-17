Свыше ста тысяч пользователей из Саратовской области зарегистрировалось на сайте "Госуслуги" в первые три месяца 2018 года

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«Стабильно высоким спросом пользуются электронные услуги социальной направленности: запись в детский сад, на прием к врачу или выписка о состоянии лицевого пенсионного счета. В последнее время также набирают популярность услуги для предпринимателей, — отметила министр экономического развития Юлия Швакова. — Зарегистрировать ИП и юрлицо, получить патент и лицензию, сдать электронную отчетность — теперь для этого не нужно тратить время в очередях, достаточно иметь доступ в интернет и иметь подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги».Параллельно с обеспечением стабильной работы портала разработчики занимаются его совершенствованием. Апрельское обновление коснулось главной страницы и личного кабинета пользователя.На главной странице можно проверить уведомления, уровень учетной записи, срок документов, штрафы и задолженности. Для этого достаточно нажать на имя пользователя в правом верхнем углу страницы. Появится меню с основной информацией из личного кабинета. В меню также появилась информация о документах. Если срок паспорта, водительского удостоверения или полиса ОМС подходит к концу, вы узнаете об этом заранее. Рядом с документом появится предупреждающее сообщение.В личном кабинете пользователя появилась обзорная вкладка с тематическими блоками: «Моё здоровье», «Транспорт и вождение», «Семья и дети». В каждом из них отображаются услуги, соответствующие теме — запись к врачу или информация о штрафе. Если сведений для услуги недостаточно, то в блоке будет показан документ, который нужно добавить.