В выходные в Саратовской области произошел "свадебный бум"

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Как сообщает управление по делам ЗАГС правительства области, с января по март в регионе произведено 19 787 государственных регистраций актов гражданского состояния. В органах ЗАГС Саратовской области в этом году зарегистрировали брак 2099 пар. Из общего числа заключенных браков практически половина (47%) браков являются первыми как для жениха, так и для невесты. 114 браков зарегистрировано с иностранными гражданами, 10 из которых – с гражданами Дальнего Зарубежья.В минувшие выходные в регионе прошел первый "свадебный бум" - 220 пар зарегистрировали брак в народно-православный весенний праздник Красная Горка. В первое воскресенье после Пасхи, 15 апреля, во Дворце бракосочетаний для 10 пар прошли торжественные церемонии бракосочетания с элементами русских народных традиций.Также в управлении рассказали, что в первом квартале 2018 года в области родилось 5406 новорожденных, 52% из которых - мальчики, 48 % - девочки. Отделами ЗАГС зарегистрировано 140 пар двойняшек и 1 тройня. Среди мальчиков лидирует имя Артем, их уже 165, девочек чаще всего называют София (119).Зарегистрированы новорожденные с редкими именами Луанна, Клементина, Агнесса, Розали, Русалина, Смиральда, Магдалина, Жасмина, Кузьма, Еремей, Альтаир, Теодор, Радомир, Симон, Наум, Капитон. Среди уникальных имен новорожденных в регионе кроме Весны и Луны появилось новое имя - Космос.Фото http://ozregion.ru