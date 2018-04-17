17 апреля 2018 10:07 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 16 апреля
21 апреля в Саратове начинаются Большие гастроли Московского театра Олега Табакова
17:17 | 16 апреля
Свыше ста тысяч пользователей из Саратовской области зарегистрировалось на сайте "Госуслуги" в первые три месяца 2018 года
17:01 | 16 апреля
Владимир Просвиркин представил книгу «Будущее не за горами»
16:39 | 16 апреля
На саратовских полях началась посевная
15:43 | 16 апреля
В выходные в Саратовской области произошел "свадебный бум"
14:53 | 16 апреля
Убийца двух жителей Красного Текстильщика получил 19 лет колонии
14:00 | 16 апреля
Андрей Кириленко проведет мастер-класс в Саратове
12:50 | 16 апреля
«Анна в тропиках»: Лев Толстой под кубинскую сигару
12:29 | 16 апреля
В Саратове пройдет операция "Пешеход. Пешеходный переход"
11:38 | 16 апреля
Задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Убийца двух жителей Красного Текстильщика получил 19 лет колонии

Новости / ЧП
Убийца двух жителей Красного Текстильщика получил 19 лет колонии


Вынесен приговор Борису Боцманову, обвинявшемуся в убийстве двух лиц.

По информации следственного управления региона, 17 сентября в вечернее время осужденный распивал спиртные напитки в гостях у своего 42-летнего приятеля и его сожительницы в частном доме в рабочем поселке Красный Текстильщик. Во время застолья между хозяином жилища и гостем произошел конфликт, в ходе которого последний нанес мужчине в присутствии его сожительницы множественные удары ножом в грудь. Чтобы избавиться от свидетельницы, он нанес ей множественные удары ножом в грудь и шею.

После содеянного злоумышленник с места происшествия скрылся, выбросив вещи потерпевших и орудие преступления в лесополосе, а тела потерпевших обнаружены спустя три дня сотрудниками полиции.

- В ходе расследования был проведен ряд судебных экспертиз, из выводов которых установлено, что на орудии преступления, а также в доме погибших обнаружены следы биологического происхождения с генотипическим профилем обвиняемого. Тщательный анализ материалов уголовного дела и грамотно проведенные следственные действия позволили следствию прийти к однозначному выводу о причастности Боцманова к убийству сожителей. Под тяжестью собранных доказательств он признал вину в инкриминируемом ему деянии, подробно рассказал об обстоятельствах совершенного убийства в ходе проверки его показаний на месте, - сообщает пресс-служба СУ СКР региона.

Приговором суда Боцманову назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.

Фото http://pravo2.ru