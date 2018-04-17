Убийца двух жителей Красного Текстильщика получил 19 лет колонии

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По информации следственного управления региона, 17 сентября в вечернее время осужденный распивал спиртные напитки в гостях у своего 42-летнего приятеля и его сожительницы в частном доме в рабочем поселке Красный Текстильщик. Во время застолья между хозяином жилища и гостем произошел конфликт, в ходе которого последний нанес мужчине в присутствии его сожительницы множественные удары ножом в грудь. Чтобы избавиться от свидетельницы, он нанес ей множественные удары ножом в грудь и шею.После содеянного злоумышленник с места происшествия скрылся, выбросив вещи потерпевших и орудие преступления в лесополосе, а тела потерпевших обнаружены спустя три дня сотрудниками полиции.- В ходе расследования был проведен ряд судебных экспертиз, из выводов которых установлено, что на орудии преступления, а также в доме погибших обнаружены следы биологического происхождения с генотипическим профилем обвиняемого. Тщательный анализ материалов уголовного дела и грамотно проведенные следственные действия позволили следствию прийти к однозначному выводу о причастности Боцманова к убийству сожителей. Под тяжестью собранных доказательств он признал вину в инкриминируемом ему деянии, подробно рассказал об обстоятельствах совершенного убийства в ходе проверки его показаний на месте, - сообщает пресс-служба СУ СКР региона.Приговором суда Боцманову назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.Фото http://pravo2.ru