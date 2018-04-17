Андрей Кириленко проведет мастер-класс в Саратове
Известный баскетболист встретится с болельщиками завтра, 17 апреля, в ФОКе "Звездный".
С 12 по 17 апреля в Саратове проходят финальные игры за 1–8 места XVII первенства России детско-юношеской баскетбольной лиги среди юниоров до 19 лет ("Финал Восьми").
По информации министерства молодежной политики и спорта области, спортивное мероприятие посетит президент федерации баскетбола России, заслуженный мастер спорта России, бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион Европы, неоднократно лучший игрок игр NBA (США), европейских и российских чемпионатов Андрей Кириленко.
В рамках популяризации баскетбола в области 17 апреля с 14.00 до 16.00 в спортивном зале ФОКа "Звездный" известный баскетболист проведет мастер-класс. Для желающих будет проведена фото-сессия со спортсменом, а также будет возможность получить автограф на память.
По окончании мастер-класса пройдут заключительные игры и награждение победителей и призеров первенства.
Фото https://www.livesport.ru