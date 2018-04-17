Задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков
В отношении него возбуждено уголовное дело.
По информации регионального управления МВД, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в гаражном боксе, расположенного на улице 2-я Прокатная в Саратове задержан мужчина 1987 года рождения. В ходе личного досмотра у мужчины было обнаружено и изъято наркотическое средство каннабис (марихуана) общей массой 990,7 грамм.
Также при осмотре места происшествия и обыске жилища подозреваемого было обнаружено и изъято наркотическое средство каннабис (марихуана) общей массой 15,25 грамм.
По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело.
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