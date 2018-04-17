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В Саратове пройдет операция "Пешеход. Пешеходный переход"

Новости
В Саратове пройдет операция "Пешеход. Пешеходный переход"

С 17 по 18 апреля на улицах города пройдут мероприятия, направленные на предупреждение дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешеходов, в том числе, в зоне расположения пешеходных переходов.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что в соответствии с Правилами дорожного движения пешеходы при переходе проезжей части имеют преимущество перед транспортными средствами на пешеходных переходах, обозначенных разметкой и знаками. Это касается как на нерегулируемых пешеходных переходах, так и регулируемых при наличии соответствующего сигнала светофора.

- Подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, водитель обязан снизить скорость, а в случае необходимости остановиться, для того чтобы пропустить пешеходов, находящихся на проезжей части, дав им возможность безопасно завершить переход дороги. В тоже время обращаем внимание пешеходов на то, что следует знать и всегда соблюдать одно из главных правил: запрещается выходить на проезжую часть, не убедившись в личной безопасности, - отмечают в ГИБДД.

Фото https://the-1.ru