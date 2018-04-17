В Саратове пройдет операция "Пешеход. Пешеходный переход"

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Госавтоинспекция напоминает водителям, что в соответствии с Правилами дорожного движения пешеходы при переходе проезжей части имеют преимущество перед транспортными средствами на пешеходных переходах, обозначенных разметкой и знаками. Это касается как на нерегулируемых пешеходных переходах, так и регулируемых при наличии соответствующего сигнала светофора.- Подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, водитель обязан снизить скорость, а в случае необходимости остановиться, для того чтобы пропустить пешеходов, находящихся на проезжей части, дав им возможность безопасно завершить переход дороги. В тоже время обращаем внимание пешеходов на то, что следует знать и всегда соблюдать одно из главных правил: запрещается выходить на проезжую часть, не убедившись в личной безопасности, - отмечают в ГИБДД.Фото https://the-1.ru