Рейтинг регионов с самой высокой смертностью опубликовал Минздрав

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Среди областей с низкой смертностью лидируют Северный Кавказ и северные регионы, а с высокой – Псковская область, Новгородская, Тверская, Тульская и Ивановская.Рейтинг также продемонстрировал факт, что на общероссийском уровне осталась смертность в регионах с развитой промышленностью. При этом в Оренбургской и Свердловской областях уровень смертности постепенно снижается, несмотря на действующие в них крупнейшие в России асбестодобывающие предприятия. Специалисты отмечают: на комбинатах «Ураласбест» и «Оренбургские минералы» ежегодно добываются и перерабатываются миллионы тонн асбестовой руды, что не сказывается отрицательно на экологии и здоровье людей в этих регионах. Этому способствует давно используемый на практике принцип «контролируемого использования» хризотил-асбеста.