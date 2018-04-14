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Рейтинг регионов с самой высокой смертностью опубликовал Минздрав

Новости
Рейтинг регионов с самой высокой смертностью опубликовал Минздрав

Минздрав РФ подвел статистические итоги за 2017 год, в числе которых опубликовал данные о наименьшей и наибольшей смертности в российских регионах.

Среди областей с низкой смертностью лидируют Северный Кавказ и северные регионы, а с высокой – Псковская область, Новгородская, Тверская, Тульская и Ивановская.

Рейтинг также продемонстрировал факт, что на общероссийском уровне осталась смертность в регионах с развитой промышленностью. При этом в Оренбургской и Свердловской областях уровень смертности постепенно снижается, несмотря на действующие в них крупнейшие в России асбестодобывающие предприятия. Специалисты отмечают: на комбинатах «Ураласбест» и «Оренбургские минералы» ежегодно добываются и перерабатываются миллионы тонн асбестовой руды, что не сказывается отрицательно на экологии и здоровье людей в этих регионах. Этому способствует давно используемый на практике принцип «контролируемого использования» хризотил-асбеста.