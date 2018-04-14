Потребители и бизнес выступают за развитие сегмента безалкогольной пивоваренной продукции
В Новосибирске 11 апреля 2018 года состоялся круглый стол на тему «Развитие сегмента безалкогольной пивоваренной продукции в интересах социума и бизнеса». Мероприятие было организовано в рамках VII отраслевого Форума «Актуальные проблемы и перспективы рынка пива» и в ходе выставки FoodService Siberia/ Beer Expo – 2018.
В круглом столе (организатор http://www.expertsib.ru) приняли участие представители общественных и отраслевых организаций, бизнеса, органов власти, медицинские эксперты и специалисты УФАС. Они обсудили вопросы правового регулирования в сфере безалкогольной пивоваренной продукции, а также значимость поддержки и развития этого сегмента для выполнения государством задач по охране и сохранению здоровья граждан.
Представители общественных организаций поддержали сложившийся позитивный тренд увеличения потребления безалкогольного пива населением по сравнению с обычным напитком. Как отметил руководитель комитета по производству и обороту пивобезалкогольной продукции Общественной организации «Опора России» Алексей Соловьев, потребители имеют возможность выбора безалкогольного продукта с привычным вкусом, при этом не нарушая здоровый образ жизни.