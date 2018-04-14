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В Куриловской тюльпанной степи появились первые ростки краснокнижных тюльпанов Геснера
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В Куриловской тюльпанной степи появились первые ростки краснокнижных тюльпанов Геснера

Новости
В Куриловской тюльпанной степи появились первые ростки краснокнижных тюльпанов Геснера


В Новоузенском районе полным ходом идет подготовка к III фестивалю тюльпанов.

По информации организаторов, на сегодняшний день погода не дает точно определить дату его проведения, пока оно запланировано на конец апреля — начало мая. В настоящее время часть Курильской степи еще покрыта талыми водами, но на возвышенных участках, подсушенных солнцем, уже есть первая растительность, в том числе побеги тюльпанов высотою около 3 см.

В этом году фестиваль будет проходить в течение двух дней. Гости фестиваля смогут познакомиться с культурой украинского, казахского, татарского народов, культурой народов Кавказа, принять участие в национальных обрядах, попробовать блюда национальной кухни, напрямую пообщаться с мастерами декоративно-прикладного искусства и посетить творческие мастер-классы, приобрести оригинальные сувениры и экологически чистые продукты. Покататься на верблюдах и повозках, запряженных лошадями. Для любителей конных забегов состоятся скачки.

В завершение первого фестивального дня с концертом выступят творческие коллективы.

Для тех, кто захочет остаться на все время проведения фестиваля, будет организован кемпинг, а так же от здания гостиницы, расположенной в центре Новоузенска с 9:00 до 15:00 будут ходить рейсовые автобусы.