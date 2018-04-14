МФЦ помогут жителям области подготовиться к акции «Бессмертный полк»
Обратившимся помогут напечатать фотографию для участия в шествии, отсканировать документы, а также окажут консультационную помощь.
По информации министерства экономического развития области, в преддверии празднования Дня Великой Победы в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг «Мои документы» традиционно организованы пункты консультирования и приема информации для участия в акции «Бессмертный полк».
Специалисты МФЦ помогут отсканировать фотографии ветеранов, а также занести данные об участниках Великой Отечественной войны на официальный сайт «Бессмертный полк» (www.polkrf.ru). Все материалы (фотографии, письма, документы и воспоминания о подвигах своих родных, прошедших войну) сканируются сотрудниками центров «Мои Документы», а оригиналы и фотография ветерана в формате А4 сразу же возвращаются владельцам.
- Абсолютно все действия совершаются для гражданина бесплатно, - отметили в министерстве.