Руководителям УК напомнили об ответственности за открытые люки
Администрация города совместно с прокуратурой Саратова выступили с обращением:
"Напоминаем, что управляющие организации также несут ответственность за незакрытые смотровые и канализационные колодцы, которые находятся на территории, относящейся к общедомовому имуществу конкретного дома.
Муниципалитет призывает руководителей и сотрудников управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК регулярно проводить мониторинг вверенных территорий, огораживать опасные объекты и своевременно сообщать о них собственникам коммуникаций.
Это позволит избежать травм и порчи имущества горожан.