14 апреля 2018 05:58 СУББОТА
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18:00 | 13 апреля
В Куриловской тюльпанной степи появились первые ростки краснокнижных тюльпанов Геснера
17:20 | 13 апреля
МФЦ помогут жителям области подготовиться к акции «Бессмертный полк»
16:38 | 13 апреля
Руководителям УК напомнили об ответственности за открытые люки
15:49 | 13 апреля
Саратовские аграрии начали подкормку зерновых
15:00 | 13 апреля
В Саратовской области восстановят дороги, пострадавшие от паводка
14:08 | 13 апреля
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13:22 | 13 апреля
В Саратове пронесут копию Знамени Победы
12:30 | 13 апреля
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10:48 | 13 апреля
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Руководителям УК напомнили об ответственности за открытые люки

Новости
Руководителям УК напомнили об ответственности за открытые люки

Администрация города совместно с прокуратурой Саратова выступили с обращением:

"Напоминаем, что управляющие организации также несут ответственность за незакрытые смотровые и канализационные колодцы, которые находятся на территории, относящейся к общедомовому имуществу конкретного дома.

Муниципалитет призывает руководителей и сотрудников управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК регулярно проводить мониторинг вверенных территорий, огораживать опасные объекты и своевременно сообщать о них собственникам коммуникаций.

Это позволит избежать травм и порчи имущества горожан.