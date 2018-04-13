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В Саратовской области восстановят дороги, пострадавшие от паводка

Новости
В Саратовской области восстановят дороги, пострадавшие от паводка


Работы будут проводиться на территориях муниципальных районов, где был введен режим ЧС.

По информации министерства транспорта и дорожного хозяйства области, уже принимаются меры, чтобы минимизировать последствия паводка. В частности, возле мостов, плотин, в других местах возможного перелива паводковых вод организовано круглосуточное дежурство. Определены места возможного объезда подтопляемых участков дорог. На подъездах к ним установлены щиты со схемами объезда.

До начала паводка, по указанию районных паводковых комиссий, проведен демонтаж съемных перильных и барьерных ограждений на низководных мостах, попадающих в "зону затопления", с целью беспрепятственного прохождения паводковых вод. По окончанию паводка ограждения будут смонтированы вновь.

На время прохождения паводка запрещен проезд всех видов транспорта по затопляемым мостам, переливным плотинам, затопленным участкам дорог. Перед всеми этими объектами установлены предупреждающие знаки, либо указатели или шлагбаумы.

На затопленных мостах через реку Медведицу, возле с.Невежкино и с.Атаевка, через реку Терсу и друних ведется круглосуточное дежурство.

По окончании паводка силами подрядных организаций начнутся аварийно-восстановительные работы по ликвидации последствий "большой воды" на тех территориях муниципальных районов, где был введен режим ЧС.

Фото http://vshodi-nagaibak.ru