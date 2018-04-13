Саратовец признан виновным в незаконном проникновении в жилище

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Следствием и судом установлено, что в ночь со 2 на 3 февраля этого года Алатерцев распивал спиртное в гостях у приятеля в квартире одного из домов в поселке Юбилейном, от которого ему стало известно, что этажом выше проживают две молодые девушки. Желая с ними познакомиться, обвиняемый незаконно проник в квартиру к последним. Увидев незваного гостя, хозяйка квартиры обратилась в правоохранительные органы, в результате чего злоумышленник был обнаружен полицейскими на месте преступления.Приговором суда ему назначено наказание в виде 100 часов обязательных работ, - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.