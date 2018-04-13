Оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева дал два концерта в Саратове

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Слушателями первого — благотворительного — стали ветераны, пенсионеры, деятели культуры, сотрудники муниципалитетов. Для них прозвучала «Жизнь героя» Рихарда Штрауса, интермеццо из «Сна в летнюю ночь» Феликса Мендельсона и концерт соль-минор для скрипки с оркестром Макса Бруха.Во время вечернего концерта саратовским меломанам представили симфонию Яна Сибелиуса, «Картинки с выставки» Модеста Мусоргского и «Вальс цветов» Петра Чайковского.В перерыве между концертами Валерий Абисалович дал пресс-конференцию.– Мы с удовольствием вернулись в Саратов, – приветствовал собравшихся маэстро. – В 2011 году наш оркестр уже работал на сцене Оперного, тоже в рамках Московского Пасхального фестиваля. Еще бы я хотел увидеть зал филармонии, в котором в начале 80-х играл «Задорные частушки» Родиона Щедрина. Каждый день мы выступаем в новом городе, залы везде разные. Сегодня, в Саратове, у нас хорошие ощущения от акустики. Мы вновь играли на поднятой яме, и я волновался за звучание. В Штраусе действует огромный оркестр, и ему было комфортабельно.Валерий Гергиев подчеркнул, что фестивальный формат — замечательное начинание. На любом уровне. Он приветствовал Собиновский музыкальный фестиваль Саратовского академического театра оперы и балета. Сообщил, что 13 апреля остановка Пасхального поезда — в Казани, где готовится фестиваль имени Федора Шаляпина.– Убежден, что фестиваль классической музыки должен проводиться в каждом городе. В Красноярске обязательно нужно организовать фестиваль имени Димы Хворостовского. Это должен быть форум мирового уровня, - выразил пожелание выдающийся дирижер.Валерий Гергиев также сообщил, что в числе друзей Мариинского театра — порядка шестидесяти регионов России. Эта дружба — с обязательным эффектом взаимного сотрудничества. Худрук Мариинки предложил поговорить и о гастролях симфонического оркестра Саратовского оперного.Завершится XVII Московский Пасхальный фестиваль 9 мая, традиционным концертом на Поклонной горе.