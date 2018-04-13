Завтра в Саратове пройдут сельскохозяйственные ярмарки

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По информации регионального минсельхоза, ярмарка "выходного дня" будет по традиции организована на Театральной площади. Она будет работать с 8.00 до 16.00.К реализации будет предложено мясо и мясопродукты, молочная продукция, мясо птицы, рыба, яйцо, мед, крупы, мука, овощи, хлебобулочные, кондитерские и колбасные изделия.Также продукцию сельхозтоваропроизводителей Саратовской области горожане смогут приобрести на сельскохозяйственном рынке в пос. Юбилейный, на торговой площадке ТК "На Топольчанской" в пос. Солнечный, в Заводском районе на двух торговых площадках: на пересечении улиц Пензенской и Томской и на торговой площадке рынка "Комсомольский" в пос. Комсомольский.По вопросам работы ярмарок можно обратиться на "горячую линию" министерства сельского хозяйства области по субботам по телефону 51-77-12 до 14.00, в будние дни по телефону 50-70-17.Фото https://i.ytimg.com