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Житель Красноармейского района задушил приятеля штанинами брюк, меряясь с ним силами

Новости / ЧП
Житель Красноармейского района задушил приятеля штанинами брюк, меряясь с ним силами


В отношении 33-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по факту убийства.

По следственного управления региона, вчера ночью обвиняемый в компании своего 27-летнего товарища распивал спиртное в доме своей бабушки. В ходе застолья мужчины поспорили, кто из них физически сильнее.

- Разозлившись на оппонента, хозяин жилища обвязал гостю шею штанинами брюк, после чего лег спать, оставив приятеля лежать на полу. Проснувшись утром, он обнаружил гостя без признаков жизни. Осознав произошедшее, злоумышленник пришел в правоохранительные органы и рассказал о содеянном, - раскрыли подробности разыгравшейся драмы в управлении.

В настоящее время мужчина задержан, ему предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначен ряд судебных экспертиз.

Фото http://img84.static.darudar.org