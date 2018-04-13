В Саратове пронесут копию Знамени Победы
В настоящее время проводится конкурс за право пронести реликвию на шествии «Бессмертного полка».
По информации министерства внутренней политики и общественных отношений области, полотнище площадью 200 кв. метров будут нести 80 человек – взрослые и ребята 14-16 лет. Среди них члены ветеранских организаций области, члены клубов юных пограничников, а также победители конкурса.
Как рассказал координатор конкурса «Знаменосец Победы» Андрей Малышев, каждый из этих 80 человек должен знать историю знамени, историю Великой Победы. "Участники конкурса представляют творческую работу о Великой Отечественной войне. Ребята пишут о сражениях войны, о полководцах, о вкладе нашей области в Победу. В работах оцениваются в первую очередь собственная позиция автора, творческий подход. По словам организаторов, поступающие сочинения говорят об искреннем интересе ребят к истории Родины. Победители творческого конкурса будут награждены 9 мая на Театральной площади", - рассказал он.
Фото http://www.belnovosti.ru