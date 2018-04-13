На рынке в Саратове уничтожено более центнера польских груш
Нарушение выявлено ходе очередного рейда, проведенного инспекторами регионального Россельхознадзора с целью выявления продукции, запрещенной к ввозу на территорию РФ.
По информации пресс-службы ведомства, в ходе проведения мероприятия была выявлена партия свежих груш общим весом 117,5 кг (9 ящиков) происхождением из стран Евросоюза, а именно - Польши. Происхождение продукции подтверждено маркировкой на паллетах и упаковочной таре.
Продукция, запрещенная к ввозу на территорию РФ, была изъята из склада и 12 апреля в установленном порядке уничтожена на полигоне вывоза твердых бытовых отходов в Энгельсе.
Фото http://mediaryazan.ru