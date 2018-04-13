В области подтоплено 1755 придомовых территорий

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По информации ГУ МЧС области, в результате паводка в области перелито 19 низководных мостов, 10 участков автомобильных дорог. В пяти муниципальных районах подтоплено 1755 придомовых территорий. В Калининском, Аткарском, Романовском и Екатериновском районах вода есть и в домах. Всего подтоплено 246 жилых домов.Для своевременного реагирования за паводковой ситуацией создана группировка сил и средств. Она включает 306 человек, 138 единиц техники, в том числе 30 плавсредств.Группировка в круглосуточном режиме продолжает работу по оказанию адресной помощи жителям пострадавших районов Саратовской области. Жителям, отказавшимся от отселения, организована доставка продуктов питания, средств первой необходимости, медикаментов и других необходимых средств. При необходимости проводится эвакуация крупного рогатого скота, домашних животных и птиц.- В результате прохождения паводка погибших, пострадавших нет, - отмечают в МЧС. - Жизнедеятельность населения не нарушена. Запасов медикаментов, продуктов питания и вещевого имущества достаточно. Организована охрана общественного порядка и противопожарная безопасность. Объездные дороги имеются.