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В области подтоплено 1755 придомовых территорий

Новости
В области подтоплено 1755 придомовых территорий

В муниципальных районах организована работа оперативных штабов, в каждом подтопленном населённом пункте ситуацию контролируют межведомственные оперативные группы.

По информации ГУ МЧС области, в результате паводка в области перелито 19 низководных мостов, 10 участков автомобильных дорог. В пяти муниципальных районах подтоплено 1755 придомовых территорий. В Калининском, Аткарском, Романовском и Екатериновском районах вода есть и в домах. Всего подтоплено 246 жилых домов.

Для своевременного реагирования за паводковой ситуацией создана группировка сил и средств. Она включает 306 человек, 138 единиц техники, в том числе 30 плавсредств.

Группировка в круглосуточном режиме продолжает работу по оказанию адресной помощи жителям пострадавших районов Саратовской области. Жителям, отказавшимся от отселения, организована доставка продуктов питания, средств первой необходимости, медикаментов и других необходимых средств. При необходимости проводится эвакуация крупного рогатого скота, домашних животных и птиц.

- В результате прохождения паводка погибших, пострадавших нет, - отмечают в МЧС. - Жизнедеятельность населения не нарушена. Запасов медикаментов, продуктов питания и вещевого имущества достаточно. Организована охрана общественного порядка и противопожарная безопасность. Объездные дороги имеются.