13 апреля 2018 03:10 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 12 апреля
В Академдраме стартовал конкурс детских рисунков «Рисуем Сказку»
17:15 | 12 апреля
Спортсмены школы «РиФ» завоевали медали на чемпионате России по плаванию
16:53 | 12 апреля
Житель Балашова обвинен в оказании небезопасных услуг
16:11 | 12 апреля
Школьников и студентов приглашают к участию в интернет-акции «Незабытые герои»
15:00 | 12 апреля
Мужчина погиб, пытаясь пролезть под составом поезда
13:59 | 12 апреля
Театр Олега Табакова покажет в Саратове четыре спектакля
13:03 | 12 апреля
Саратовские сотрудники угро задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки
12:08 | 12 апреля
Продолжается реализация единых социальных проездных билетов на май 2018 года
10:49 | 12 апреля
Вольск внесут в список мест традиционного бытования народных художественных промыслов
09:58 | 12 апреля
На месте приземления Гагарина в День космонавтики организована праздничная ярмарка
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Спортсмены школы «РиФ» завоевали медали на чемпионате России по плаванию

Новости / Спорт
Спортсмены школы «РиФ» завоевали медали на чемпионате России по плаванию


С 10 по 14 апреля в Астрахани проходит чемпионат России по спорту глухих (плавание).

По информации министерства социального развития области, в составе команды нашего региона выступают воспитанники детско-юношеской спротивно-адаптивной школы «РиФ». Ребята уже завоевали несколько медалей.

Так, по итогам первых дней соревнований заслуженный мастер спорта Андрей Живаев завоевал звание чемпиона России на дистанциях 50 и 200 метров вольным стилем. Пловец Илья Лукьянов стал бронзовым призером на дистанции 100 метров брассом.

Серебряными призерами в эстафетном плавании 4х100 метров вольным стилем и 4х100 метров комплекс в составе сборной команды Саратовской области стали Владислав Кутырев, Андрей Живаев и Илья Лукьянов.

Среди девушек серебро в эстафетном плавании 4х100 метров комплекс в составе сборной команды Саратовской области завоевала Алиса Селезнева.

Фото http://www.sdusshor3.ru