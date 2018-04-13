Спортсмены школы «РиФ» завоевали медали на чемпионате России по плаванию
С 10 по 14 апреля в Астрахани проходит чемпионат России по спорту глухих (плавание).
По информации министерства социального развития области, в составе команды нашего региона выступают воспитанники детско-юношеской спротивно-адаптивной школы «РиФ». Ребята уже завоевали несколько медалей.
Так, по итогам первых дней соревнований заслуженный мастер спорта Андрей Живаев завоевал звание чемпиона России на дистанциях 50 и 200 метров вольным стилем. Пловец Илья Лукьянов стал бронзовым призером на дистанции 100 метров брассом.
Серебряными призерами в эстафетном плавании 4х100 метров вольным стилем и 4х100 метров комплекс в составе сборной команды Саратовской области стали Владислав Кутырев, Андрей Живаев и Илья Лукьянов.
Среди девушек серебро в эстафетном плавании 4х100 метров комплекс в составе сборной команды Саратовской области завоевала Алиса Селезнева.
Фото http://www.sdusshor3.ru