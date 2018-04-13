Мужчина погиб, пытаясь пролезть под составом поезда
Проводится доследственная проверка по факту смертельного травмирования.
ЧП произошло на станции Примыкание Приволжской железной дороги вчера около 8 часов вечер. По информации Южного следственного управления на транспорте, неустановленный пока мужчина пытался пролезть под составом грузового поезда № 2524, но тот тронулся. В результате мужчина погиб. В ходе осмотра места происшествия и тела, документов удостоверяющих личность, мобильных телефонов обнаружено не было.
В настоящее время следователем опрошены водители поезда, назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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