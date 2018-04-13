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В Академдраме стартовал конкурс детских рисунков «Рисуем Сказку»

Новости
В Академдраме стартовал конкурс детских рисунков «Рисуем Сказку»

10 апреля в Саратовском академическом театре драмы стартовал конкурс детских рисунков «Рисуем Сказку».

На конкурс принимаются рисунки детей от 4 до 12 лет (формат рисунка А-3 /297*420 мм/).

Тематика рисунков:

- сцены из спектаклей (репертуар только нашего театра)

- полюбившиеся герои наших спектаклей.

1 июня, в Международный день защиты детей, в фойе театра будет устроена выставка лучших работ, на которой и произойдет чествование и награждение победителей.

Участники будут приглашены на спектакль «Приключения Аладдина».