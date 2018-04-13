В Академдраме стартовал конкурс детских рисунков «Рисуем Сказку»
10 апреля в Саратовском академическом театре драмы стартовал конкурс детских рисунков «Рисуем Сказку».
На конкурс принимаются рисунки детей от 4 до 12 лет (формат рисунка А-3 /297*420 мм/).
Тематика рисунков:
- сцены из спектаклей (репертуар только нашего театра)
- полюбившиеся герои наших спектаклей.
1 июня, в Международный день защиты детей, в фойе театра будет устроена выставка лучших работ, на которой и произойдет чествование и награждение победителей.
Участники будут приглашены на спектакль «Приключения Аладдина».