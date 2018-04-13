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Театр Олега Табакова покажет в Саратове четыре спектакля

Новости
Театр Олега Табакова покажет в Саратове четыре спектакля

21–25 апреля в Саратове состоятся гастроли Московского театра Олега Табакова. Этот визит в город на Волге станет первой гастрольной поездкой театра после смерти его основателя Олега Табакова 12 марта 2018 года.

20 апреля исполнится 40 дней, как Олега Павловича нет с нами. В этот день представители Театра Олега Табакова и театральной общественности Саратова возложат цветы к памятнику артисту, установленному на Театральной площади в 2015 году. Созданный к 80-летию Табакова, этот памятник запечатлел его в образе Олега Савина из кинофильма «Шумный день».

22 апреля в Саратовской областной детской клинической больнице для находящихся здесь детей будет показан спектакль «Снежная королева». Он был подготовлен благотворительным фондом «Доктор Клоун» и Театром Олега Табакова. В спектакле принимают участие артисты Максим Матвеев, Яна Сексте, Юлиана Гребе, Никита Уфимцев, Анастасия Богатырева и другие.

Нынешняя гастрольная поездка Театра Олега Табакова в Саратов — 14-я по счету. Впервые театр побывал здесь в июле 1990 года, на четвертый год своего официального существования. Тогда спектакли шли на сценах Театра драмы им. К. Маркса и ДК «Кристалл». С тех пор визиты Театра Табакова в город стали регулярными, и нередко на гастроли привозили по пять-шесть спектаклей. Часто саратовцы одними из первых могли увидеть премьеры Театра Табакова: так было, например, с «Сублимацией любви» и «Искусством» (гастроли в 1997-м), «Идиотом» (1999), «Рассказом о семи повешенных» (2006), «Годом, когда я не родился» (2013).

В 1997 году состоялись большие гастроли театра, приуроченные сразу к двум памятным датам: 850-летию Москвы и 200-летию Саратовской губернии (в общей сложности в июле того года было сыграно 18 спектаклей). В 2005 году «Юбилей в родном городе» отмечал Олег Табаков: он играл Луку в «На дне» и Петра Адуева в «Обыкновенной истории».

Дважды Театр Олега Табакова принимал участие в Фестивале памяти Олега Янковского, в том числе в самом первом, в ноябре 2011-го, когда был показан «Старший сын» по пьесе А. Вампилова.

С Саратовом Театр Олега Табакова роднит не только то, что здесь родился его основатель. Многие артисты, работавшие и продолжающие работать в театре, имеют с Саратовом самую тесную связь. Из тех, кто приезжает в Саратов в 2018 году, следует назвать Максима Матвеева (в Саратове прошли его детские годы, здесь он окончил театральный факультет Саратовской консерватории), Дмитрия Куличкова (родился и учился в Саратове), Андрея Фомина (учился в Саратове), Александра Кузьмина (учился в Саратове, играл на сцене ТЮЗа и Театра им. Слонова), Вячеслава Чепурченко (окончил театральный факультет консерватории).

Следуя устоявшейся традиции, Театр Олега Табакова привозит в Саратов одну из недавних премьер — спектакль Евгения Писарева «Кинастон». Еще после его первых предпремьерных показов прошлым летом о нем заговорили по всей Москве. К моменту

премьеры в начале сентября 2017 года «Кинастон» стал театральным хитом, на который даже спустя полгода трудно приобрести билеты.

Востребованность спектакля Писарева связана прежде всего с участием в нем звезд (дуэт Максима Матвеева и Ани Чиповской) и качеством самого материала. Пьеса Джеффри Хэтчера Compleate Female Stage Beauty с успехом шла на Бродвее, а позже была экранизирована («Красота по-английски»). В основу пьесы автор положил реальную историю английского актера Эдварда Кинастона, блиставшего в женских ролях в шекспировских трагедиях и комедиях, а затем вынужденного полностью изменить свою жизнь и начать играть мужские роли.

«Кинастон» будет показан дважды — 21 и 22 апреля.

23 апреля саратовцы увидят спектакль Константина Богомолова «Волки и овцы», занята в котором целая плеяда мастеров: Роза Хайруллина, Дмитрий Куличков, Сергей Угрюмов, Яна Сексте, Аня Чиповская, Дарья Мороз.

Этот спектакль по пьесе Островского идет с неизменным успехом уже девять лет, а с 2016 года постоянно играется на новой, большой сцене Олега Табакова — постановка легко смогла переехать из тесного маленького подвала, где находится историческая сцена Театра Табакова.

Давней мечтой Олега Табакова было появление на сцене его театра водевилей и небольших пьес А.П. Чехова. В 2012 году мечта эта реализовалась усилиями ученика Олега Павловича — Александра Марина. В основу спектакля «Брак 2.0» легли такие чеховские произведения, как «Свадьба» и Предложение», а также рассказы «Брак близкого будущего» и «По-американски».

«Брак 2.0» саратовская публика увидит 24 апреля.

На следующий день завершит гастроли еще один московский театральный хит — «Школа жен» по пьесе Мольера. Главную роль в спектакле играет актер МХТ им. А.П. Чехова Александр Семчев.

Несмотря на существование классических переводов этой комедии, в 2013 году создать новый перевод театр предложил поэту, писателю и литературоведу Дмитрию Быкову. Благодаря его работе мольеровский текст местами стал звучать удивительно актуально и злободневно.

Ни один из названных спектаклей до сих пор не бывал в Саратове, а значит, каждый из них будет особо интересен зрителю. Для «Кинастона» настоящие гастроли — первые в его жизни, - сообщает пресс-служба театра Олега Табакова.