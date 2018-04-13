Житель Балашова обвинен в оказании небезопасных услуг
В Балашове вынесен приговор 28-летнему Алексею Мешалкину. Он признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
Следствием и судом установлено, что утром 20 августа 2017 года Мешалкин, являясь оператором одной из газовых заправочных станции, расположенных на территории Балашова, в нарушение своих должностных обязанностей и правил безопасности эксплуатации заправочных станций, заправил обратившемуся к нему потребителю бытового газового баллона сжиженным углеводородным газом. При этом оператору было достоверно известно, что заправка бытовых газовых баллонов запрещена и не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Приговором суда Мешалкину назначено наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей, - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.