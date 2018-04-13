Школьников и студентов приглашают к участию в интернет-акции «Незабытые герои»
10 апреля началась интернет-акция «Незабытые герои», организованная региональным центром допризывной подготовки молодежи к военной службе и военно-патриотического воспитания Саратовской области. Она продлится до 4 мая.
Принять участие в акции могут обучающиеся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций области.
Для участия в срок до 4 мая необходимо: вступить в группу «Саратовский региональный патриотический центр» в социальной сети «ВКонтакте»; написать и разместить в группе эссе (не более 500 символов), дополнив его рисунком или фотографией, отражающей общий замысел работы.
К участию принимаются работы о малоизвестных жителях области, носящих звание Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, кавалера ордена Славы; фактах из их жизни и подвига; как увековечен их подвиг.
Предлагаемые темы эссе:
· «Что я знаю о Героях-земляках известных и малоизвестных»;
· «Мы не забудем ваши имена»;
· «Герои, живущие рядом».