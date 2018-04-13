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Саратовские сотрудники угро задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки

Новости
Саратовские сотрудники угро задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки

10 апреля тело несовершеннолетней с признаками насильственной смерти был обнаружен поисковой группой сотрудников полиции и специалистов областной службы спасения в овраге на окраине города Красноармейска.

«Сотрудниками ГУ МВД России по Саратовской области реализован комплекс мер, направленных на установление и задержание лица, причастного к совершению данного преступления. Полицейскими был составлен фоторобот предполагаемого злоумышленника, данная информация и приметы подозреваемого размещены в СМИ региона. Благодаря грамотно спланированным действиям, подозреваемый был задержан оперативниками угро. Ранее судимый мужчина 1992 года рождения дал признательные показания. Задержанный сообщил о том, что 8 апреля он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожая физической расправой потерпевшей, совершил над ней насилие. В дальнейшем, имея намерение избежать наказания за содеянное, злоумышленник убил девочку, спрятав тело жертвы в овраге.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело»,- добавила официальный представитель МВД России, - сообщает пресс-служба МВД России.