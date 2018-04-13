Продолжается реализация единых социальных проездных билетов на май 2018 года

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За приобретением проездного билета можно обратиться в один из 109 пунктов их продажи, в муниципальных районах области – в почтовых отделениях связи.Напомним, с адресами пунктов продаж можно ознакомиться на сайте министерства социального развития области в разделе «Карта пунктов продажи единых социальных проездных билетов».Для приобретения единого проездного билета льготнику необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий право на получение данной льготы. Приобретать проездной билет может только сам льготник или его законный представитель на основании доверенности.Бесплатная выдача проездных билетов для детей-инвалидов, учащихся из многодетных семей, детей-сирот производится в учреждениях социальной защиты населения области.По всем вопросам приобретения единых социальных проездных билетов следует обращаться в районные учреждения социальной защиты населения и по телефонам «горячей линии»: (845-2) 65-39-21; 44-11-22; 65-33-78.