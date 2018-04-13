Вольск внесут в список мест традиционного бытования народных художественных промыслов
Город Вольск предложено внести в перечень мест традиционного бытования народных художественных промыслов в Саратовской области.
Предложение прозвучало сегодня, 11 апреля, в ходе очередного заседания художественно-экспертного совета по народным художественным промыслам, которое состоялось в министерстве промышленности и энергетики области.
Сейчас в указанном перечне находятся города Саратов, Энгельс и село Золотое Красноармейского района. Проект распоряжения о включении в список Вольска будет подготовлен в ближайшее время.
Также на заседании экспертам были представлены образцы глиняных игрушек и керамических изделий с ямчатым рисунком и росписью «Вольская крашенка», сделанные в МУК «Центральная клубная система» Вольского района. Было решено отнести их к изделиям народных художественных промыслов.
Также члены совета приняли решение подготовить необходимые документы для регистрации «Вольской крашенки» в качестве образцов изделий признанного художественного достоинства в экспертном совете по народным художественным промыслам при минпромторге РФ.