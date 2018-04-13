На месте приземления Гагарина в День космонавтики организована праздничная ярмарка
Сегодня, в рамках празднования Дня космонавтики на месте приземления первого космонавта Юрия Гагарина организована ярмарочная торговля силами предпринимателей Энгельсского района и Палаты ремесел Саратовской области.
На нескольких площадках будут действовать 13 торговых объектов с кондитерскими изделиями, хлебом, мясными блюдами, кофе и напитками. 11 сувенирных лавок представят изделия народных мастеров и ремесленников, в том числе представителей областной Палаты ремесел, созданной совместно министерством экономики и Торгово-промышленной палатой региона.
Кроме того, планируется функционирование 10 стилизованных национальных «двориков», где можно будет попробовать блюда русской, узбекской, татарской, туркменской, азербайджанской, мордовской, немецкой, белорусской, украинской и казахской кухни.