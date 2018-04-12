В личном кабинете на сайте ПФР можно заказать дубликат СНИЛС

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В Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда РФ работает сервис подачи заявления на получение дубликата свидетельства обязательного пенсионного страхования с прежним СНИЛС.Сервис формирует страховое свидетельство с указанием вашего СНИЛС в электронном виде (в формате pdf). При необходимости его можно распечатать и предъявить по месту требования.Для получения повторного свидетельства в виде привычной «зеленой карточки» нужно обратиться в любую клиентскую службу ПФР или МФЦ.СНИЛС сегодня – это единый идентификатор персональных данных гражданина. Он закрепляется за пенсионным счетом гражданина единожды и остается неизменным на протяжении всей жизни застрахованного лица. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования необходимо при оформлении пенсии, для получения материнского (семейного) капитала, социальных выплат, льгот, полиса обязательного медицинского страхования, при обращении за государственными услугами, в том числе и в электронном виде.Напомним, все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в один портал на сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг. Ключевые услуги ПФР в электронной форме также можно получить через бесплатное мобильное приложение ПФР, доступное для платформ iOS и Android, и портал госуслуг.