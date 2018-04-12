Трое жителей Ртищевского района незаконно выпилили шесть тополей на дрова
Нарушителя грозит штраф.
По информации регионального управления Россельхознадзора, в конце марта при объезде поднадзорной территории в Октябрьском муниципальном образовании Ртищевского района государственным инспектором выявлен факт нарушения природоохранного законодательства РФ. Он заключался в повреждении защитного лесного насаждения, прилегающего к земельному участку сельскохозяйственного назначения общей площадью 96 га. Там были выпилены шесть деревьев тополя на дрова.
Как было установлена, данное деяние совершили трое жителей Ртищевского района. В отношении их составлены протоколы об административных правонарушениях. Нарушителям грозит административный штраф в размере до 1500 рублей каждому.
Фото http://media.1777.ru