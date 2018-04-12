В Саратове представили эскизы по пьесам, написанным школьниками
Показы прошли в театре "Версия" и Детском театрально-концертном учреждении.
По информации министерства культуры области, в Саратове завершается реализация Театрального и педагогического проекта «Школьная драма. Новая версия», выигравшего грант Президента РФ. Его курирует Саратовское региональное отделение Союза театральных деятелей.
С января саратовские подростки - учащиеся лицеев № 15 и № 107 - под руководством профессиональных драматургов артиста Саратовского театра драмы Игоря Игнатова и завлита Саратовского ТЮЗа Анастасии Колесниковой учились писать для театра. Итогом трех месяцев занятий стали написанные детьми самостоятельные небольшие одноактные пьесы. Затем над этими текстами в лабораторном формате работали профессиональные режиссеры и актеры.
Показы получившихся в результате эскизов прошли 10 апреля на площадке театра «Версия» и на сцене детского театрально-концертного учреждения в здании старого ТЮЗа в исполнении артистов и занимающихся в студии театра детей. Режиссером лаборатории в театре «Версия» стала актриса и режиссер Татьяна Чупикова, в ДТКУ над эскизами работал главный режиссер театра Алексей Чернышев.
Зрителями на эскизах стали представители театральной и культурной общественности города и ученики школ-участников проекта.
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