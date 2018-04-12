12 апреля 2018 09:21 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 11 апреля
В личном кабинете на сайте ПФР можно заказать дубликат СНИЛС
17:09 | 11 апреля
Трое жителей Ртищевского района незаконно выпилили шесть тополей на дрова
16:16 | 11 апреля
В Саратове представили эскизы по пьесам, написанным школьниками
15:20 | 11 апреля
В Балакове стартовала патриотическая акция «День рождения Героя»
14:14 | 11 апреля
Радищевский музей приглашает на выставку «Место приземления. Космическая связь»
13:25 | 11 апреля
677 жительниц области уже получили выплату на первого ребенка
12:36 | 11 апреля
12 апреля к месту приземления первого космонавта будет ходить общественный транспорт
11:48 | 11 апреля
В области остаются подтопленными 21 низководный мост и 10 участков автомобильных дорог
10:59 | 11 апреля
Саратовские школьники вручат «Ордена Ладошки» Валентине Терешковой
10:02 | 11 апреля
Председатель правления ВК «Протон» Станислав Кукушкин: «В моей практике это был самый сложный сезон»
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

В Балакове стартовала патриотическая акция «День рождения Героя»

Новости
В Балакове стартовала патриотическая акция «День рождения Героя»


Проект направлен на увековечивание памяти о балаковцах – Героях Великой Отечественной войны, формирование и развитие интереса у подрастающего поколения к историческому прошлому через обращение к судьбам Героев, воспитание чувства патриотизма, гражданского долга и благодарности к выдающимся балаковцам.

По информации министерства образования области, акция проходит у Вечного огня на Аллее героев. Первый торжественный церемониал был приурочен ко Дню рождения Героя Советского Союза - Валентина Кирилловича Ерошкина. Всего на территории Балаковского района учтено 17 Героев Советского Союза. На сегодняшний день проведено 3 мероприятия.

В мероприятиях принимают участие представители Балаковского отделения общественной организации «Боевое Братство», Балаковского отделения общероссийского движения «Юнармия», совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Балаковского района, воспитанники и преподаватели центров патриотического воспитания и общеортазовательных учреждений Балаковского района и кадеты Губернаторский автомобильно-электромеханический техникум г. Балаково.

Почетный караул у мемориалов и обелиска несут представители центра военно-патриотического воспитания молодежи «Набат» г. Балаково. В ходе мероприятий школьники рассказывают собравшимся о заслугах Героев в военные годы, а также мирное время. В завершении мероприятий собравшиеся возлагают цветы к мемориалу воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-45 годов.

Также в рамках проекта объявлен конкурс литературного творчества «Героям-землякам посвящается» о балаковцах – Героях Советского Союза. Его участниками конкурса могут стать обучающиеся общеобразовательных профессиональных и высших образовательных учреждений.

Фото https://img.lookmytrips.com