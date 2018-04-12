В Балакове стартовала патриотическая акция «День рождения Героя»

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По информации министерства образования области, акция проходит у Вечного огня на Аллее героев. Первый торжественный церемониал был приурочен ко Дню рождения Героя Советского Союза - Валентина Кирилловича Ерошкина. Всего на территории Балаковского района учтено 17 Героев Советского Союза. На сегодняшний день проведено 3 мероприятия.В мероприятиях принимают участие представители Балаковского отделения общественной организации «Боевое Братство», Балаковского отделения общероссийского движения «Юнармия», совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Балаковского района, воспитанники и преподаватели центров патриотического воспитания и общеортазовательных учреждений Балаковского района и кадеты Губернаторский автомобильно-электромеханический техникум г. Балаково.Почетный караул у мемориалов и обелиска несут представители центра военно-патриотического воспитания молодежи «Набат» г. Балаково. В ходе мероприятий школьники рассказывают собравшимся о заслугах Героев в военные годы, а также мирное время. В завершении мероприятий собравшиеся возлагают цветы к мемориалу воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-45 годов.Также в рамках проекта объявлен конкурс литературного творчества «Героям-землякам посвящается» о балаковцах – Героях Советского Союза. Его участниками конкурса могут стать обучающиеся общеобразовательных профессиональных и высших образовательных учреждений.Фото https://img.lookmytrips.com