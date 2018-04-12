Радищевский музей приглашает на выставку «Место приземления. Космическая связь»

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Как рассказали в музее, выставка пройдет в рамках II Открытого фестиваля кино, науки и современного искусства «Гагарин.doc» и представит 14 авторских проектов живописных, графических произведений, фотографий, видеоинсталляции, аудиоинсталляцию, арт-объекты художников из Москвы, Саратова, Санкт-Петербурга и других регионов России.- Цель данного проекта - художественными средствами раскрыть проблематику таких категорий, как «пространство» и «место», - отмечает куратор выставки Дарья Кумакова. - Художникам было предложено, с одной стороны, осмыслить понимание космического «пространства»: остается ли оно для современного человека абстрактной сущностью, непроницаемой для опыта, бесконечным вакуумом. С другой стороны, проанализировать эзотерическую «космическую связь» человека с местом его жизни как арены его социальной и культурной деятельности. Ведь в общефилософском смысле человек стремится покорить космос, прежде всего для того, чтобы лучше понять себя.Участники выставки: Аркадий Насонов, Александр Петрелли, Варвара Кузьмина, Александра Ивлева, Юлия Вергазова, Александр Гнутов-НИКТО, Дмитрий Богатырев, Дарья Правда, Елена Коровянко, Volga Girls, Александр Гоголев, Елизавета Фролова.