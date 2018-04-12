677 жительниц области уже получили выплату на первого ребенка
В нашем регионе ее размер составляет 9159 рублей.
Как напоминает министерство социального развития области, с января 2018 года родился или был усыновлен первый ребенок и чей среднедушевой доход не превышает 1,5 кратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения за 2-й квартал года, предшествующего году обращения (в Саратовской области он составляет 14 371,50 рублей), получат из Федерального бюджета денежную выплату. В Саратовской области сумма этой выплаты составляет 9159 рублей.
По данным на 11 апреля, 700 женщин по области подали документы в органы социальной защиты населения. 677 женщинам данная денежная выплата уже назначена и выплачивается.
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