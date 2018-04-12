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12 апреля к месту приземления первого космонавта будет ходить общественный транспорт

Новости
12 апреля к месту приземления первого космонавта будет ходить общественный транспорт


О маршрутах движения автобусов сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства области.

С 8-30 до 14-00 часов из города Энгельс от остановочного пункта «Ярмарка» будет осуществляться движение общественного транспорта по маршруту «Ярмарка – Мясокомбинат – место приземления Ю.А. Гагарина» (до Стелы). Отправление транспортных средств от мест посадки пассажиров в указанный день будет производиться по мере их наполняемости. Стоимость проезда до места приземления Ю.А. Гагарина от остановки «Ярмарка» – 60 рублей, от остановки «Мясокомбинат» – 50 рублей.

Из города Саратова до Ярмарки в Энгельс можно доехать на автобусе межмуниципального маршрута регулярных перевозок пригородного сообщения № 247 «Саратов (ЖДВ) - Энгельс (Ярмарка)».

Кроме того, можно воспользоваться услугами межмуниципальных автобусных маршрутов регулярных перевозок пригородного сообщения № 246 «Дачи «Урицкого» - Саратов ЖДВ», № 248 «Энгельс (АРЗ) – Саратов (Главпочтамп)», № 274-Б «С/х «Новый» - Саратов ЖДВ», № 282-Б «Энгельс (с/х Энгельсский) – Саратов ЖДВ», № 284 «пос. Прибрежный – Саратов ЖДВ», № 284-А «Энгельс – Саратов (ч-з Летный городок)», № 284-Б «Энгельс – Саратов (ч-з Юбилейный)», № 284к «Энгельс (Ж/д вокзал) – Саратов (Ж/д вокзал)» и № 284к1 «Саратов (Ж/д вокзал) – Энгельс (Ж/д вокзал)», доехав до остановочного пункта «ТЦ «Лазурный» в городе Энгельс, после чего перейти к остановочному пункту «Ярмарка».

Фото http://om-saratov.ru