В области остаются подтопленными 21 низководный мост и 10 участков автомобильных дорог

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По информации пресс-службы регионального управления МЧС, за прошедшие сутки наблюдается подъем уровней воды на малых реках области - от 5 до 131 см. На реке Аткара в г. Аткарске уровень воды достиг опасной отметки и составляет 548 см. Поступление воды наблюдается на реках Карай у с. Подгорное, на Медведице у Лысых Гор. На реках Малый Узень, Иловля и Терса уровни воды за прошедшие сутки понизились.По состоянию на 10.00 11 апреля на территории Саратовской области в результате паводка в области перелит 21 низководный мост, 10 участков автомобильных дорог. В Самойловском, Романовском, Екатериновском, Аткарском и Калининском районах подтоплены 800 придомовых территорий. В Калининском районе подтоплены 4 жилых дома (9 человек отселены к родственникам).В результате прохождения паводка, погибших, пострадавших нет. Жизнедеятельность населения не нарушена. Запасов медикаментов, продуктов питания и вещевого имущества достаточно. Организована охрана общественного порядка и противопожарная безопасность. Объездные дороги имеются. Организованы 5 лодочных переправ.Наиболее сложная остановка складывается в. Аткарске. Для проведения превентивных мероприятий в зоне возможного затопления с 9 апреля работает оперативная группа и аэромобильная группировка МЧС области. На месте находятся спасатели Областной службы спасения. По заявкам граждан доставляется питьевая вода и продукты питания. В районе подготовлены 13 пунктов временного размещения населения вместимостью до 3 тысяч человек. В настоящее время функционирует 1 пункт временного размещения, в котором размещены 2 человека. 50 человек на время прохождения паводка отселены к родственникам.По данным Саратовского гидрометцентра в течение ближайших трех дней в Аткарском и Романовском районах прогнозируется повышение уровня воды до опасных отметок с возможным подтоплением приусадебных участков и жилых домов.