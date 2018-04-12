Саратовские школьники вручат «Ордена Ладошки» Валентине Терешковой

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По информации организаторов, в первом этапе голосования приняли участие школьники из Петровского и Ровенского районов. Они решили, что обладателями белого медальона с золотистой ручкой станут первая женщина-космонавт Земли Валентина Терешкова, режиссёр-мультипликатор Сергей Меринов, педагог с 50-летним стажем из села Еруслан Федоровского района Саратовской области Раиса Никулина и фольклорист из Удмуртии, хранитель старинных народных традиций Николай Михайлов.На следующей неделе состоится второй этап голосования с участием детей из школ Саратова, Пугачевского и Лысогорского районов, в ходе которого определятся новые победители. Их имена будут обнародованы 23 апреля.- Мы благодарим ребят за их решение и ожидаем, что визит Валентины Владимировны Терешковой в Саратовскую область состоится в мае текущего года. Тогда - в рамках серии общественных мероприятий - ей и планируется вручить «Орден Ладошки». Других кавалеров ждет вручение на торжественной церемонии, которая пройдет 6 октября в Саратове, - рассказал председатель Общественного совета при региональном министерстве образования, психолог Сергей Саратовский.